نتنياهو يدعو الى طرد الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

أشار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الى انه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات عنيفة في تل أبيب على الفور.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نتنياهو قوله: “نطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا فيها”، طالبا من الوزراء أن يقدموا له خططا “للتخلص من جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين”، وأشار في تصريحاته إلى أن “المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة”.
كما لفت إلى أنه “لا يعتقد أن ترحيل أنصار الحكومة الإريترية سيكون مشكلة”.
جاءت هذه التصريحات بعد يوم من اشتباك مئات من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية مع بعضهم بعضا ومع شرطة العدو الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة العشرات في واحدة من أعنف مواجهات الشوارع بين طالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة بتل أبيب في الآونة الأخيرة.
من بين المصابين 30 شرطيا وثلاثة متظاهرين أصيبوا بنيران الشرطة، ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء افريقي في إسرائيل.
وبحسب وكالة “سكاي نيوز” عربية، إسرائيل تعترف بعدد قليل للغاية من طالبي اللجوء، وتعتبرهم بأغلبية ساحقة مهاجرين لأسباب اقتصادية، وتقول إنها ليس لديها أي التزام قانوني بالاحتفاظ بهم.
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