نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الرها_ئن الأولى

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا رسميا أكد فيه “قرار المجلس في وقت مبكر من صباح اليوم بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة”.
وأضاف البيان أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع المختطفين إلى وطنهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها تهدئة القتال”.
وتابع أن “الإفراج عن كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الراحة”.
وكان أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن “عملية عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ الخميس”.
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