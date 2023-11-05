نتنياهو يُعاقب وزيراً إسرائيلياً…

عاقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيراً في حكومته عبّر عن انفتاحه لفكرة إلقاء إسرائيل قنبلة نووية على غزة، حيث تُلحق الحرب مع مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء “حتى إشعار آخر”.
وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي “هذا هو أحد السبل”. وتصدّرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية، كما اعتبرها مسؤول أميركي “مرفوضة”.
ولا يشارك إلياهو ولا زعيم حزبه في المجموعة الوزارية المصغرة التي تدير حرب غزة. كما أنهما ليسا على دراية بقدرات إسرائيل النووية -التي لا تعترف بها علنا- أو بالقدرة على تفعيلها.
وقال مكتب نتنياهو “تصريحات إلياهو لا تستند إلى الواقع. إسرائيل وجيش الدفاع يعملان وفقاً لأعلى معايير القانون الدولي لتفادي إيذاء الأبرياء. سنواصل القيام بذلك حتى انتصارنا”.
وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “واضح أن هذا تصريح مرفوض ورئيس الوزراء أوضح تماما أن (إلياهو) لا يتحدث نيابة عن الحكومة”.
وقال إلياهو في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “من الواضح لكل عاقل أن التصريح بشأن الضربة النووية كان مجازيا”. وأضاف “هناك حاجة ماسة إلى الرد بشكل قوي ورادع على الإرهاب كي يدرك النازيون ومؤيدوهم أن الإرهاب لا يفيد”.
وقال متحدث باسم “حماس” إن إلياهو يمثل “الإرهاب الإسرائيلي الإجرامي غير المسبوق الذي يشكل خطرا على المنطقة بأكملها والعالم”.
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