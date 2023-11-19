نجل نتنياهو يثير الجدل بتصريحات حول الجيش

أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا وغضبا في إسرائيل، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.
وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي لنتنياهو، نشر ابنه يائير نتنياهو على قناته في “تلغرام” مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة.
وقال في إحدى المنشورات، إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، مما مكن “إرهابيي حماس” من الاقتراب من السياج الحدودي.
وبعد ذلك، شارك يائير منشورات تلوم الجيش الإسرائيلي على الفشل الذي حدث في 7 تشرين الأول، عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
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