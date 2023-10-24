نداء من الحلبي إلى غوتيريش للضغط على إسرائيل لتحييد مدارس لبنان عن القصف

وجّه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل العمل على تحييد المدارس في لبنان عن القصف والعمليات العسكرية .
وشجب الحلبي تعرّض المدرسة الرسمية في عيتا الشعب للقصف الإسرائيلي وهي فارغة من التلاميذ، مؤكداً أنّ “المدارس الرسمية والخاصة هي مبانٍ مخصّصة للتدريس، ويمكن أن يتم استخدامها في حالات الطوارئ لاستقبال الأهالي أو للأعمال الإغاثية والإنسانية”.
وأكد أنّ “المدارس الجديدة والمرمّمة والمجهّزة ستعاود استقبال المتعلمين فور عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية الجنوبية، ويجب أن تبقى على جهوزيتها من دون أية أضرار”.
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