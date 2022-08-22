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ندى البستاني ردًا على فيصل الصايغ: يللي حريص عالشعب عالقليلي بيحضر اللجان بدل التلهي بالنكد السياسي
محلي
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الإثنين 22 آب 2022
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غردت النائبة ندى البستاني ردًا على النائب فيصل الصايغ عبر تويتر حيث قالت:

” شكراً وليد، شكراً أكرم، شكراً وائل وشكراً فيصل ع وقوفكم كل هالسنين بوجه خطط الكهربا وع حرمانكم اللبنانيين من أبسط حقوقن بس نكاية بالتيار الوطني الحر وكرما لعيون المولدات وتجار المازوت وخاصةً كوجيكو يللي حصتكم الكبيرة معروفة فيها!

يللي حريص عالشعب يللي بيمثلو يا

عالقليلي بيحضر لجان مجلس النواب يللي هوي عضو فيها خصوصاً لجنة الأشغال والطاقة يللي عم بتناقش ملفات مهمة لتأمين بدائل عن المولدات عبر الطاقة المتجددة بقوانين حديثة بدل التلهي بالنكد السياسي

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