نديم الجميل في ذكرى المولد النبوي: آمل أن يلهمنا الرب جميعا انتخاب رئيس سيد حر مستقل

عايد النائب الشيخ نديم الجميل، الموجود في الولايات المتحدة في بيان، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بذكرى المولد النبوي، وقال: “تحل اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف.. لا يسعني في هذه الذكرى المباركة الا التقدم في هذه الذكرى المفعمة بالإيمان والمحبة والخير، الا التقدم من إخوتي في وطننا الغالي لبنان سنة وشيعة ودروزا، بأحر التهاني، أملا من الله أن يمن على لبنان بالسلام والأمان والإستقرار وأن يلهمنا الرب جميعا لانتخاب رئيس جمهورية سيد حر مستقل، يعمل للبنان ولكل أبنائه ولحماية أرضنا من الطامعين بها”.
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