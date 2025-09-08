نسبة الاصابة بـ”الكورونا” في لبنان عادت للارتفاع!

أشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية إلى أن “نسبة الإصابة بفيروس الكورونا عادت لترتفع في لبنان”.
وأوضحت عضو الجمعية الاختصاصية في الأمراض الجرثومية الدكتورة ماري شديد في فيديو نشرته الجمعية على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “نسبة الإصابة بالكورونا ترتفع في لبنان والعالم اولا لان لهذا الفيروس القدرة على التغيير الجيني وهناك متغيرات قد تكون معدية أكثر من غيرها، وثانيا ان هذا الفيروس ينتقل بين البشر بطريقة اسرع خصوصا اذا كان المكان مكتظا”.
ad
ولفتت شديد إلى أن “المتغيير السائد في العالم حاليا لا يشكل خطورة اكبر، ومن الصعب التفرقة بين الكورونا والرشح الا من حيث ان الكورونا تتسبب أكثر بآلام في الحنجرة اما الرشح فيؤدي إلى الشعور بآلام في العضل”.
وذكرت أنه “في حال كان المريض لا يعاني من أمراض مزمنة لا داعي لإجراء الفحص، اما اذا كان العكس فيجب إجراء فحص PCR للتشخيص. إما إذا كان المريض في الأيام الخمسة الأولى من العوارض فيمكن اخذ دواء paxovid وهو مضاد للفيروسات يخفف من خطورة الفيروس، وذلك بعد استشارة الطبيب”.
وفضلت “تلقي لقاح الكورونا مرة كل عام كما في حال الرشح، اذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة. وفي بعض البلدان يؤخذ لقاح الكورونا والرشح بجرعة واحدة، ويجب معرفة المتوفر في لبنان والأهم غسل اليدين ووضع الكمامة اذا شعر المريض بعوارض”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا