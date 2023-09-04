نشاطات لموسيقى قوى الأمن الداخلي خلال صيف 2023

في إطار النشاطات التي قامت بها موسيقى قوى الأمن الداخلي في عدد من البلدات اللبنانية خلال موسم صيف /2023/، أحيت بتاريخ 31-8-2023 حفلاً موسيقياً في بلدة القليعات – كسروان، يرافقها ثلاثون منشدا من جوقة رعية البلدة، وقد حضر الحفل ما يزيد عن ٢٥٠٠ شخص من مختلف المناطق اللبنانية، الذين استمعوا إلى برنامج أغانٍ وطنية وتراثية.
وفي ختام الاحتفال شارك عدد من الأطفال الحاضرين في إنشاد أغنية “تسلم يا عسكر لبنان”، تكريماً ووفاءً لشهداء الوطن وذكراهم الخالدة على مرّ الأيّام.
كذلك ستشارك موسيقى قوى الأمن الداخلي في احتفال كبير سيقام بتاريخ 09-09-2023 في ملعب نادي الأنترانيك في محلة النقاش.
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