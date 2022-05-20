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نشرة الاحوال الجوية – الجمعة 20 ايار 2022 مع نارمين قربان بشارة
الأحوال الجوية
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الجمعة 20 أيار 2022
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نشرة الاحوال الجوية – الجمعة 20 ايار 2022 مع نارمين قربان بشارة

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