نصار: للإسراع في انتخاب رئيس جديد وانهاء الازمة

احتفلت رابطة قدامى ثانوية الوردية في بلاط – جبيل بعيد الميلاد خلال ريسيتال احيته المرنمة كارلا رميا على مسرح الثانوية، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره، وحضور مستشارة وزير الداخلية لشؤون البلديات نجوى سويدان فرح، رئيسي بلديتي بلاط – مستيتا وقرطبون عبدو العتيق وجبيل وسام زعرور، نائبة الرئيسة العامة لراهبات الوردية الاخت مورين باسيل، رئيسة المدرسة الاخت شانتال الاختيار والمديرة الاخت رومانا بوطانيوس، آمر سرية بعبدا في قوى الامن الداخلي العقيد نبيل فرح، رئيس لجنة الاهل المحامي اندريه رحمة، رئيسة الرابطة ليندا ابي غصن ومهتمين.
واستذكر نصار في كلمته “الايام التي قضاها على مقاعد دراسته الثانوية مع اساتذته وزملائه الطلاب”، مشيرا الى انها “كانت من اجمل مراحل حياته”، معلنا “استعداده لدعم اي مشروع يطلب منه للمدرسة”.
وتطرق الى عمل وزارة السياحة، قائلا: “صحيح هذه الوزارة ليست وزارة سيادية انما استطعنا في الفترة التي نحن فيها في الحكومة ان ننتج ، ففي حملة اهلا بهالطلة في الصيف جاء الى لبنان اكثر من مليون وسبعمئية الف وافد ، واستكمالا لهذه الحملة اطلقنا في فترة الاعياد حملة عيدها عالشتوية، حيث بلغ عدد الوافدين حتى اليوم اكثر من ستمئة الف شخص ، واكثر من مليار دولار اميركي نقدا”.
واضاف: “صحيح هذا الشيء لا يفرحنا كثيرا ، ولكن موسميا نريد تمرير الوقت وان نكون ايجابيين لكي نساعد المواطن ، حتى ايجاد الحلول الشاملة للازمات التي نعيشها في وطننا لبنان” .
واستبعد “التوصل الى الحلول المرجوة والمطلوبة قريبا مع ان شعبنا يستأهل ذلك “، مشيرا الى ان “وجود النازحين السوريين على ارضنا يشكل خطرا ديمغرافيا وانسانيا ووجوديا على لبنان ، لذلك يجب عودتهم الى بلادهم مكرمين معززين ولكن قرار هذه العودة هو قرار دولي”.
ودعا السياسيين والكتل النيابية الى “الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتعود المؤسسات للقيام بدورها وانهاء الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني”، آملا ان “يحمل عيد ولادة الطفل يسوع ولادة جديدة لوطننا ولعيالنا وان تحمل السنة الجديدة الطمأنينة والسلام والفرح والمحبة لجميع اللبنانيين”.
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