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نصار للمؤسسات السياحية: للحصول على الأذونات قبل استعمال المفرقعات
محلي
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الجمعة 29 أيلول 2023
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اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار تعميما يحمل الرقم 10 توجه فيه الى المؤسسات السياحية في لبنان، وجاء فيه:

“حفاظاً على السلامة العامة، تُعمّم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المعنية قبل استعمال المفرقعات النارية على أنواعها في المناسبات الخاصة، وتطلب الوزارة من المؤسسات السياحية الالتزام بجميع شروط الصحة والسلامة العامة داخل مؤسساتهم، كما تحذرمن استعمال الألعاب النارية في الصالات المقفلة تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الاجراءات اللّازمة بحق المؤسسات المخالفة”.

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