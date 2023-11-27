نصار يؤيد استضافة المملكة العربية السعودية لإكسبو 2030

شارك وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار, ممثلا الجمهورية اللبنانية، وبدعوة خاصة من نظيره في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة السفير الاستاذ عادل الجبير وممثلي بعض الدول، في اللقاء الذي أقيم في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد الرويلي، في اطار التحضيرات الجارية استعدادا للاعلان عن الدولة الفائزة باكسبو 2030 وفي سياق التحضيرات لجلسة التصويت التي ستتم ضمن الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس يوم الثلاثاء في 28 من الشهر الجاري والتي سيتم الاعلان خلالها عن المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو 2030.
وكان نصار قد اعلن مسبقا عن تأييد لبنان لاستضافة المملكة العربية السعودية اكسبو 2030 في العاصمة الرياض.
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