نصار: يدا بيد نخلق من العتمة نورا وشمعة لإضاءة النفق الاسود

اعلنت “يوميات غلبون” في قضاء جبيل بالتعاون مع المجلس البلدي برنامج مهرجانها السنوي للعام ٢٠٢٣ من ٣ لغاية ٦ آب المقبل الذي سيحيه الفنان ميشال فاضل وفرقة 8R الموسيقية على مدرج دومان سان غبريال ، وذلك خلال مؤتمر صحافي اقيم في ساحة البيدر في البلدة برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ، في حضور قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، قنصل لبنان في توغو نديم باسيل ، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي ، رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق ، الرئيس السابق لبلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي ، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران ، رئيس اقليم جبيل الكتائبي رستم صعيبي ، رئيسة لجنة المهرجانات ندى عاد ، الخوري جان بيار الخوري ، رئيس جمعية “بلديتي” شاكر نون ومهتمون.
بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الاحتفال نتالي عاد ، القى جبرايل كلمة شكر فيها لوزير السياحة رعايته وحضوره وقال : غلبون البلدة النموذجية في الوسط الجبيلي ليست فقط على الصعيد السياحي بل ايضا على الصعيد الانمائي والتراثي والفكري. نلتقى الليلة لنؤكد مرة جديدة اننا شعب يحب الحياة ويعشقها ولا مكان لليأس في قاموسنا ، نحن شعب الفرح والعطاء والرجاء ولبنان لن يموت مهما اشتدت عليه الصعاب وسيبقى ينبض بالحياة”.
أضاف : “مهرجانات غلبون كانت وستبقى عامرة ، صحيح أن كورونا ابعدنا ثلاثة أعوام عن بهجة اللقاء، لكن العام الماضي عدنا والتقينا بالاحبة خلال سهرات فنية وصل صداها الى كل بلدان العالم ، والليلة نطلق برنامجنا لهذا العام من 3 اب المقبل لغاية 6 منه ، مع يوميات غلبون وبالتعاون مع المجلس البلدي ويحييه على مدرج “دومان سان غبريال ” فنانون يعتبرون انفسهم اصدقاء لغلبون لا بل هذه البلدة بلدتهم , الفنان المبدع ميشال فاضل ، وفرقة 8R الموسيقية . النشاطات في غلبون لم تقتصر ولن تقتصر على المهرجانات السياحية، بل شملت بيوت الضيافة التي وصل صداها الى العالم واصبحت مقصدا للمقيمين والمغتربين من اللبنانيين والسياح ، وسوق المنتجات الزراعية ونشاطات ترفيهية للكبار والصغار بالإضافة الى رياضة المشي والندوات الثقافية والبيئية، وبفضل مشروع الطاقة الشمسية ازلنا العتمة عن ضيعتنا ، وبالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بشخص المدير جان جبران تم تأمين المياه للسكان والقرى المجاورة عبر البئر الارتوازي الذي تم انشاؤه عند مدخل البلدة وعدد المشاريع المستقبلية الكثيرة لغلبون واهمها اكمال مد الشبكة الضوئية ” فايبر اوبتيك ” لكل غلبون ،وسيتم افتتاح هذا العمل الجبار قريبا وسيصبح لكل شخص موجود في البلدة ” السعة والسرعة ” لانجاز اعماه وكأنه موجود في العاصمة بيروت ، وسنعلن قريبا ” غلبون ديجيتال نو مادس – ڤيليج ” بمعنى ان اي شخص يعمل في شركات التكنولوجيا يمكن ان يجعل من غلبون مركزا لاقامته ولتسيير اعماله، كذلك سيكون في غلبون مشغل الكتروني “ديجيتال ارتيزانا” الاول من نوعه في لبنان وقد يكون في العالم أيضا”.
وتوجه الى الوزير نصار بالقول: “نحن نفتخر بك ابن بلاد جبيل الذي يرفع اسم لبنان في العالم من خلال نشاطك الدؤوب، وأعمالك ولبنان بحاجة لأمثالك من الوزراء للنهوض بهذا الوطن”.
وختم داعيا جميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين والسياح لزيارة بلدة غلبون والتمتع بجمالاتها والمشاركة في مهرجاناتها.
أشارت عاد في كلمتها الى انه “بعد غياب قسري فرضته الظروف الأمنية والصحية والإقتصادية ، ها نحن ننطلق من جديد في موسم سياحي مزدهر وواعد ، وقررنا ان نغلب الأزمات ونرجع نعيش رغم كل الذي حصل لأنّنا شعب يحب الحياة، شعب ارادته صلبة ولا تموت ، ومن هذه القرية الصّغيرة النموذجيّة، التي وضعت على الخريطة السّياحيّة، عدنا لنطلق صرخة فرح وسعادة وإيمان بلبنان وبكلّ مقيم ومغترب، لا بل منتشر، لم يغترب يوماً عن بلده، وتظهر الايام انه عند كلّ أزمة يكون خشبة خلاص لبلده. من لجنة مهرجانات غلبون وبالتعاون مع البلدية عدنا واضعين ايدينا ببعضها البعض لنؤكد ان إرادة الحياة أقوى، وثقافة الحياة أقوى”.
ختمت: “من غلبون، ضيعتنا النموذجية الصغيرة، فيوطن صغير إسمه لبنان نقول لكم: “قلبنا يكبر فيكم ولبنان لن بموت طالما يوجد نبض في قلب كلّ واحد منكم لبنانيّين، منتشرين وسيّاحًا قرّروا ان يتحدّوا الظّروف الصّعبة ويمضوا الصيف معنا في لبنان”.
واعتبر نصار في كلمته ان “اجمل شيء عندما يكون الشخص الذي يعمل في الشأن العام أو السياسي محاطًا بأناس متواضعين ومثقفين ومنتجين ومرتاحين بين انفسهم”، مشيرا الى ان “هذه الصفات عند الأشخاص المنتجة والمتواضعة صفات سامية تؤدي الى الوصول بمجتمعاتنا الى التقدم والتطور”.
وقال: “بلدية غلبون نموذجية لان رئيس بلديتها واهلها اناس نموذجيون، فالقرية هي الطبيعة وكل بلدات لبنان جميلة، والانسان هو الذي يطور ويحسن ويحافظ على البيئة والابنية الاثرية”.
ونقل تحيات وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين لرئيس البلدية ولاهل البلدة، واعدا اياه بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان في غلبون في آب المقبل ، وسيتم الاعلان عن تصنيف بلدة غلبون البلدة النموذجية البيئية والسياحية .
وقال: “هذا القرار اتخذ ليس لمكافأة المجلس البلدي وكل فريق العمل إنما لخلق نوع من المنافسة في قضاء جبيل التي تتمتع بلداته بجمالات بيئية ، والمنافسة الشريفة التي لديها رؤية لمعرفة اين ستصل”.
ونوه بالدور الأخلاقي والمهني الذي يقوم به ويعمل من خلاله المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران مستذكرا الاشكالات التي رافقت انشاء البئر الارتوازي للمياه في البلدة من قبل بعض الاهالي، مؤكدا أنه “عندما يكون هناك مشاريع بناءة ومتطورة وتساعد المجتمع الذي نعيش فيه، علينا الوقوف في وجه كل شخص يريد عرقلة المجتمع وتطوير المشاريع ايا يكن هذا الشخص”.
وكشف نصار أن “مجموعة من أبناء قضاء جبيل لا يستهان بها وانا واحد منها ستطلق في الثامن من آب المقبل معركة ومسيرة ومسار انماء قضاء جبيل وستعقد لقاءات في كل البلدات الجبيلية لوضع برنامج مشترك ويدنا مفتوحة للجميع”، لافتا الى انه “عندما نطلق مشاريع سياحية وإنمائية لا نطلقها بالشعبوية ، بل بطريقة موضوعية وعقلانية ومتواضعة من أجل أن ننتج لأن الانتاج هو المعيار الأساسي لتطور مجتمعنا”.
واعلن ان “نقابة بيوت الضيافة التي تم تأسيسها تضم الهيئة العامة فيها 200 عضو وغلبون ممثلة فيها مؤكدا ان هذا القطاع مهم جدا لانه يساعد على انماء كل المناطق وبخاصة المناطق النائية والريفية ويخلق فرص العمل ويحرك العجلة الاقتصادية في كل منطقة”.
وشدد على “ضرورة التشجيع على إنشاء بيوت الضيافة”، مشيرا الى ان “هذا القطاع هو البديل عن الكثير من القطاعات السياحية الذي يجلب السياح من الخارج”.
وجدد نصار التأكيد انه “يدا بيد نستطيع خلق من العتمة نورا وشمعة لاضاءة هذا النفق الاسود الذي نعيشه في هذه الايام”، آملا ان “تنطلق هذه الشمعة قريبا الى كل بلدة من بلدات قضاء جبيل”.
وتطرق نصار الى عدد السياح والمغتربين الذين وصلوا الى لبنان حتى تاريخه، وقال: “دخل الى لبنان منذ اول شهر حزيران حتى يومنا هذا ما يقارب 700 الف وافد والامس حطت في مطار بيروت 112 طائرة ، واذا استمررنا في الوتيرة ذاتها حتى آخر آب المقبل نكون تجاوزنا المليوني سائح ، وعندما نصل الى هذا العدد يعني اننا وصلنا الى اربعة ملايين وخمسمئة الف وافد من بينهم مليونا سائح والباقون هم من اللبنانيين المنتشرين في العالم ، وستتجاوز الكتلة النقدية هذا العام ، الـ 9 مليار دولار التي قدرت العام الماضي وهذا سيساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد”.
واكد ان “المسؤول هو في خدمة المواطن لا العكس”، منوها بالجهود التي يبذلها الفنان ميشال فاضل لتطوير السياحة في لبنان ، كاشفا عن قرار وزارة السياحة الذي تم توقيعه اليوم لاقامة حفل تكريم لفاضل”.
ختم: “غلبون تستحق الاهتمام لانها بلدة نموذجية متطورة سياحيا وبيئيا وزراعيا ومن خلالها مضى كل قرى وبلدات القضاء للسير على خطاها”.
وفي الختام كلمة لفاضل وفرقة 8R وشرب الجميع نخب المناسبة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا