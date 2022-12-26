نصّار: كنا نصل عبر التوافق إلى حلول لكننا فقدنا هذا الأمر

أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، أنه “تم انجاز الموازنة وخطة التعافي بالتوافق ولطالما كنا نصل عبر التوافق إلى حلول لكننا اليوم فقدنا هذا الأمر”.
وقال نصار عبر “الجديد”، اليوم الاحد، أن “الدستور واضح، والمادة 62 واضحة والوكالة التي تُناط إلى الوزراء عند الفراغ الرئاسي لا يمكن أن تتجزّأ أي يجب الحصول على توقيع الـ24 وزير”.
وأضاف، أنني “لا أحب كلمة محسوب، وأنا لست حزبياً بل مستقلاً، وهذا الأمر بعيد عن تحالفي مع جهات معينة وتمت تسميتي في الماضي من قِبل رئيسين وأحترمهماـ واليوم أي قرار أتّخذه لا يمكن سوى أن يكون بالتفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
وأشار إلى أنني “لا أغيّر رأيي وهذا مبدأ، وميقاتي لن يدعو إلى جلسة إلاّ بالتشاور مع جميع الكتل أو عند الضرورة الملحّة، وتمنى نصار ألا “يدعو ميقاتي لجلسة لأن هذا الأمر يزيد من الشرخ”.
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