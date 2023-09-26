نصّار: لبنان يؤيد ترشيح السعودية لاستضافة فعاليات اكسبو 2030

إنطلق حفل الاستقبال الذي تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض لعرض خطة لبنان السياحية على هامش مشاركة لبنان في الحدث الضخم الذي تقيمه المملكة العربية السعودية ضمن يوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة والاستثمار الاخضر.
وأشار سفير لبنان لدى الرياض الدكتور فوزي كبارة خلال حفل الاستقبال إلى أن “هذه الاستضافة تأتي لتعزيز موقع السعودية على خارطة الاحداث العالمية وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص”.
وبدوره، أكد وزير السياحة وليد نصار أن السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت ابوابها للبنانيين”، لافتا إلى أنه سيطلق غدا مشروع “رؤية الجذور والمسارات العربية” للحفاظ على تقاليدنا وانخراطنا في المستقبل”.
وأضاف: “اعلن تأييد لبنان ترشيح السعودية لاستضافة فعاليات اكسبو 2030 في جلسة التصويت التي ستنعقد في تشرين الثاني المقبل”.
وفي المقابل لفت وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إلى أن لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع مؤكدا “أننا سنقف خلف مبادرة “رؤية الجذور والمسارات العربية” وندعمها كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية”.
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