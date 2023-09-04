نصّار: نحن بحاجة الى رئيس وحكومة إصلاحية للتطوير في المجالات كافة

افتتح نادي بلاط في قضاء جبيل مهرجانه الرياضي برعاية رئيس بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا عبدو العتيق في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ، رجا لبكي ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا ، مي الحواط ممثلة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، الخوري فادي الخوري ممثلا راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران ومختاري البلدة الياس موسى وروجيه القصيفي وعدد من المخاتير ، عضو المكتب السياسي في “التيار الوطني الحر” مروان ملحمة ، رئيس “نادي الفيدار” ناجي باسيل ممثلا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف واعضاء الاتحاد ، نائب رئيس اللجنة الأولومبية أسعد النخل ، المسؤول المركزي للماكينة السياسية لانتخابات البلديات في “التيار الوطني الحر” طوني بو يونس ، منسق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان ومسؤول مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي ، رئيس مكتب امن الدولة في قضاء جبيل المقدم ربيع الياس ، رئيس المكتب الاقيليمي للدفاع المدني شكيب غانم ، رئيس النادي ميشال فرح والاعضاء رؤساء اندية ومحبي الرياضة .
ضاهر
بداية النشيد الوطني عزفته فرقة الكشاف الماروني ثم القى عريف الاحتفال المربي لويس ضاهر كلمة اشار فيها الى انه “من المؤكد أن الرياضة هي من أهم النشاطات عندالشباب وهي عامل الوحدة الوحيد بينهم ومصدر الانصهار في المجتمع. فهي تجمع الشباب من كلّ الاعمار وتلتقي بأمثالهم من بقية البلدات عبر مباريات تسمّى مباريات رياضية في جوٍّ من التنافس السلمي بعيداً من العنف لأن الرياضة لا تقبل إلا التنافس السلمي بين الشباب. يربح من يستحق ومن يكون مؤهلاً ومدرباً تدريباً كاملاً فيحصد الربح تلو الربح بروح رياضية ويتابع تدريبه اللازم للتأهيل. ونحن في نادي الشبيبة العاملة لا نرى فيه إلا المكان الأفضل لإلتقاء الشباب وتنشئتهم جيلاً بعد جيل وقد بدأنا لأجل ذلك بتأهيل النادي،الملاعب وإضافة ملعب جديد هو ملعب معّد لل Beach Volleyball الى جانب الملعب الأساسي بدعم من البلدية ورئيسها مستمرين بدعم الرياضة من خلال مشاريع متنوعة وبجهود رئيس النادي نشيط وثابت في جهوده الرياضية”.
فرح
ولفت فرح في كلمته الى ان “بلدنا لبنان يعيش اليوم ازمات عدّة ، سياسية ، صحية ، اجتماعية واقتصادية الا ان ذلك كله لن يقف في وجه ارادتنا الصلبة في الحياة وفي التلاقي لما في خير مجتمعنا ، وتبقى الرياضة في ظل هذا السواد الحالك صفحة بيضاء في كتاب الوطن الذي وإن تمزق لا بد له أن يتعافى من جديد”.
وقال : “نحن في نادي بلاط جاهزون ، حاضرون ، على الرغم من كل التحديات والصعوبات ، نعد ونفي بالوعود لان وعد الحر دين ، فكما وعدناكم بالانتقال الى مصاف الدرجة الاولى ها نحن اليوم بين انديتها الكبار بعد ان حققنا لقب بطولة لبنان للعام 2023 كل ذلك بجهود زملائي الاعضاء في اللجنة الادارية واللاعبين جميعهم والجهاز الفني والتدريبي . ونحن اليوم نعدكم مجددا ان فريق نادي بلاط للموسم المقبل هو فريق قوي وصلب وطموحنا بطولة لبنان لاندية الدرجة الاولى ولن نقبل ان نكون خارج المربع الذهبي”.
العتيّق
وأشار العتيّق في كلمته الى ان “الأندية الرياضية تنمّي الروح الرياضية قبل ان تدرّب على الألعاب الرياضية وما أحوجنا اليوم لهذه الروح الرياضية لحلحلة أزماتنا الوطنية والعودة الى الحياة الطبيعية”.
وقال : “نحنا فخورون بشبيبة نادينا المتمسّكين بالروح الرياضية في الملاعب وخارجها حاملين طموحا كبيرا وبالتأكيد سنكون الى جانبهم لتحقيق أحلامهم التي بدأت المرحلة الأولى منها بفوز فريق النادي في بطولة لبنان بالكرة الطائرة وكان يوم فرح وعرس كبير لأنهم حققوا البطولة بالتصميم والتدريب المستمر والجهد الذي بذلوه”.
وشكر لرئيس النادي واللجنة الادارية “سهرهم وجهدهم مع المدربين وبخاصة المدرب موسى مارون”، وقال : “دعمنا ودعم البلدية للنادي ما كان أبداً دعما خجولا، كنا نؤمن مستلزمات النجاح لكي نساهم في رفع شعلة النادي، وفي هذا المجال وقعنا بروتوكول (MOU) بين البلدية والنادي لتعزيز الرياضة والرياضيين وكل أنشطة الشبيبة وصدّق هذا البروتوكول محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وهذا الدعم توسع ليعزّز الرياضة الشاطئية بملعب الكرة الطائرة على الشاطىء Beach volleyball وأصبح للنادي ملعبان وبإذن الله في الايام المقبلة سيكونان بتصرف النادي والشكر لكل من ساعد وساهم في تحقيق هذا المشروع”.
أضاف:” يوم تقدمنا بطلب ثقة أبناء بلاط قرطبون ومستيتا قدمنا واعضاء المجلس البلدي برنامج عمل متكامل،ونفتخر بالتزامنا بهذا البرنامج والمراحل التي نفذت منه حتى تاريخه، ونؤكد ان الإقفال التام في زمن كورونا وانهيار صرف العملة الوطنية جعل الأولويات تتغير مرحلياً لينصب انشغالنا في تأمين أعلى درجات الوقاية والعلاج للمصابين وتقديم الدعم اللازم للعائلات التي تضرّرت من الإقفال ولم نتأخر عن تأمين اي حاجة وفور استعادة حياتنا الطبيعية عدنا لنتابع مشاريع التنمية المستدامة بدعم من أصدقائنا داخل لبنان وخارجه وسنحتفل تباعا بسلسلة من الانجازات التنموية على قدر ما تستحقه بلاط وقرطبون ومستيتا”. وأعلن “تأمين التمويل اللازم لمدخل مستيتا من عدد من المؤسسات التجارية في المحلة”، موجها شكره “للوزير نصار والداعمين للبلدية ومشاريعها”.
وختم مجددا “التزام تنفيذ الوعود التي أطلقت مهما كلف الأمر وشاءت الظروف”، مؤكدا أنه”بكاتفنا وتضامننا وحرصنا ووعينا لن يموت لبنان”.
نصار
هنأ نصار في مستهل كلمته أعضاء فريق كرة السلة اللبناني للانجاز الذي حققه رغم خسارته 3 مباراة من اصل 5 ، “لكن فوزه على ايران وساحل العاج يعطينا فرصة للتأهل للاولمبيكس سنة 2024”.
قال: “ان وزارة الشباب والرياضة هي وزارة انمائية مستقبلية تهتم بالتوازي بقطاعين حيويين هما الشباب والرياضة مشيرا الى انه غالبا نهتم اكثر بالرياضة اما قطاع الشباب والجمعيات الكشفية فله موقعه ولكن بدرجة اقل قياسا الى ما تعنيه الرياضة على صعيد الاستثمار والاقتصاد الرياضي”.
وذكّر بأن “قضاء جبيل هو خزان الأندية الرياضية بالدرجات والنشاطات كافة إلا أن كلفة تشغيل الاندية ضخمة لجهة التدريب والتطوير والتأهيل وتنظيم البطولات والمشاركة في المباراة المحلية والعربية والآسيوية والدولية”. وقال : “الجميع يعرف انه بعد ثلاثة أعوام من التوقف في تقديم المساهمات بسبب تراجع سعر صرف الليرة وامتناع ديوان المحاسبة عن الموافقة على صرف الاعتمادات بسبب قلتها، وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ، اتخذت الحكومة قرارا في 17 أب الماضي بناء لطلب وزير الشباب والرباضة الدكتور جورج كلاس بالموافقة على السماح للوزارة بصرف المساعدات والمساهمات للجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والاتحادات بحسب الاصول المفروضة قانونا”.
وكشف أنه “بالاتفاق مع الوزير كلاس ستوجه دعوة لجميع الاندية والجمعيات الرياضية في قضاء جبيل الى اجتماع تشاوري في 22 الحالي مع الوزير كلاس سيخصص للبحث في حاجات هذه الاندية”، داعيا “كل منها لتحضير ورقة بحاجاتها”.
وأعلن أن “الحكومة ستبدأ الأسبوع الحالي بمناقشة موازنة 2024 وسيكون بند المساهمات للاندية بقيمة اعلى بكثير من 2022و2023″، ناقلا عن الوزير كلاس أن “حصة اندية قضاء جبيل ستكون كبيرة من هذه المساهمات المالية من وزارة الشباب والرياضة”.
واذ شدّد على “ضرورة العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع المساهمات على الأراضي اللبنانية كافة لكل الجمعيات والأندية”، ذكّر بأن “أندية قضاء جبيل منذ بداية الأزمة كانت محرومة من مساعدات الدولة”. وقال:” إن وزارة الشباب والرياضة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسف على تدريب الشباب والشابات على مخاطر الادمان على المخدرات وهذا الموضوع يدخل في صلب نشاطات الاندية لان هذه الاندية ليست فقط رياضية بل ايضا حماية اجتماعية وتحصين الشباب ونشر القيم الاخلاقية ، فالمنافسة في الرياضة هي لخير الشباب فلا تخاصم ولا عداوة في الرياضة وبالتأكيد لن يكون هناك فساد”.
أضاف : “سيستقبل لبنان ضمن فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي بين 21 و23 الشهر الحالي وفودًا من 14 دولة عربية ، في اطار النشاطات الستة المسماة الملتقى العربي للسياحة الشبابية وسيزور مدينة جبيل في تلك الفترة ممثلين عن هذه الدول ومهم جدا أن تتعرف الأندية على اعضاء الوفد الذي سيزور المدينة لتبادل الخبرات واستثمارات معينة في مجال الرياضة”.
وهنأ نصار رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على الديناميكية والجدية في العمل، متحدثا عن عدد من المشاريع الانمائية مستقبلا واولها الكورنيش البحري الممتد من كنيسة سيدة مارتين وصولا الى مدخل بلدة الفيدار ، كما هنأ رئيس النادي على احراز بطولة لبنان في الدرجة الثانية هذا العام في كرة الطائرة .
تابع: “علينا واجبات وطنية ومسؤوليات رغم الظروف المعيشية والاقتصادية والأزمة السياسية لكن اؤكد لكم انه بإصرارنا على تنفيذ اللامركزية الادارية الموسعة وتطبيقها عندها لم نعد بحاجة لاستجداء أحد للحصول على أموال نستطيع استثمارها في مناطقنا التي هي شاهدة على ان مواطنيها يدفعون المتوجبات عليهم للدولة اكثر من اي منطقة اخرى ، واللامركزية الادارية هي في صلب دستورنا وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف الذي نعمل تحت سقفه ، فهذا المشروع لا بد أن يطبق”.
أضاف : “في 26 و27 و 28 الحالي سنتوجه الى المملكة العربية السعودية تزامنا مع اليوم السياحي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وسيكون لنا لقاء في السفارة اللبنانية في الرياض مع الوزراء العرب وابناء الجالية اللبنانية هناك وسنستعرض في الاجتماع الوزاري رؤية 20-30 الاقتصادية والسياحية للبنان وستكون في متناول جميع اللبنانيين لدرسها واعطاء الرأي في كيفية التعاون من أجل تطور مجتمعنا”.
ختم : “لكي نستطيع القيام بالإصلاحات والتطوير في لبنان نحن بحاجة الى رئيس للجمهورية وحكومة اصلاحية ، وفي الوقت عينه يجب علينا العمل على هذه الرؤية لمعرفة ماذا نريد من لبنان وكيف نستطيع التعاون مع الطاقات الشبابية والقطاع الخاص والانتشار من اجل رؤية واضحة للوصول الى الاهداف المرجوة لتطوير مجتمعنا “.
وفي الختام أضيئت الشعلة وأقيمت مباراة في كرة الطائرة درجة اولى، بين فريقي “نادي بلاط” و “شبيبة البترون” فاز بنتيجتها البترون 2 – صفر.
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