نصّار يدعو الى عدم اعطاء زيارة لودريان أكثر من حجمها

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الى عدم اعطاء زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتقبة الى لبنان اكثر من حجمها حتى ولو كانت ضرورية، مشيراً الى ضرورة مواكبة الجهود الخارجية لتلك الداخلية من أجل التوصل الى انتخاب رئيس جمهورية ومؤكدا ان التوافق الداخلي هو الأساس.
ورداً على سؤال حول ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم اوضح نصار في حديث لأذاعة لبنان الحر ان لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية لكي تبحث هذه القضية بين الدولتين لافتا الى ان في انتظار انتخاب الرئيس يجب على اللجنة الوزارية التي شكلت لموضوع النازحين السوريين ان تقوم بواجباتها على أكمل وجه، معتبراً ان حل المسألة لن يحصل الا بزيارة سوريا او من خلال حديث مباشر مع سلطاتها، ومشدداً على ان زيارات كل وزير منفرداً اليها لا تكفي ولن تؤدي الى النتيجة المطلوبة.
وتوقع نصار ان يصل عدد الوافدين الى لبنان هذا العام الى اكثر من مليوني وافد مع انتهاء فصل الصيف وقال :” السياحة بلبنان هيدي السنة ولعانة “
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