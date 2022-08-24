نقابات المحروقات: لإيجاد حلول بصورة فورية والا…

عقدت نقابات المحروقات اجتماعاً موسعاً قبل الظهر في فندق كونفورت-الحازمية، في حضور امين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر، امين سر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج والموزعين.
وبحث المجتمعون في ما آلت اليه الامور في قطاع المحروقات وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج.
ونتيجة المناقشات قرر المجتمعون ما يلي:
“1- مطالبة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الأميركي بشكل منصف كي يكون لدينا القدرة على الاستمرار .
2- أصبح صدور جدول تركيب الاسعار يشكل مشكلة لنا بسبب التاخير في صدوره صباح كل يوم مما يؤدي الى تاخير عملية تسليم المحروقات الى المحطات وبالتالي الى حصول مشاكل مع الزبائن.
3- ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي .
4- كل ذلك وغيره من مشاكل يومية نتعرض لها يتحملها اصحاب المحطات يوميا.
5- الطلب الى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سنكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين .
6- نتمنى على شركات المحروقات تسليم المحطات حاجاتها من المشتقات النفطية وعدم التاخير في التسليم”.
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