نقابات المزارعين تحذّر

طالب اتحاد نقابات المزارعين – “إنماء” في بيان، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، بـ”التدخل لوقف المذكرة التي أصدرها رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية بخصوص مركز الأبحاث في منطقة الهرمل، والذي يراد من خلاله تعطيل العمل في المركز المذكور وإضافة مشكلات جديدة بدل السعي لحل الأزمات التي يعاني منها المزارعون”، محذرا من “عدم التجاوب مع هذا المطلب، لاننا سنجد أنفسنا كاتحاد المزارعين في لبنان معنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بحماية حقوق أهلنا المزارعين في لبنان عموما وخصوصا في بعلبك الهرمل”.
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