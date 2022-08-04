نقابة أصحاب المطاعم في ذكرى 4 آب: ما قيمة الحجر أمام خسارة البشر؟

أكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في ذكرى انفجار 4 آب 2020، أن “قرار البقاء في لبنان هو الأهم والإصرار على إعادة الحياة إلى العاصمة أولوية بعدما سلبت منا وأصبح وطننا بلا عاصمة”.
وقال في بيان: “لم يعد مهما إحصاء عدد المطاعم التي تدمرت أو تلك التي ترممت، وليس مهما بعد اليوم أي من المؤسسات استطاعت تحصيل تعويضاتها من شركات التأمين، فما قيمة الحجر أمام خسارة البشر؟ ما قيمة مؤسسة ترممت لكنها دفنت عددا من موظفيها شهداء تحت التراب؟”.
وختم: “كأن فاجعة بيروتشيما في 4 آب تتكرر كل يوم ما دمنا أمام عدالة لم تتحقق ودموع لم تجف وأمهات ثكلى وجروح تنزف ودماء تسيل”.
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