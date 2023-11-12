نقابة الأطباء البيطريين مددت فترة تسديد الرسوم السنوية

عقدت نقابة الاطباء البيطريين جمعيتها العمومية، في مقر النقابة، بحضور النقيب الدكتور ايهاب شعبان وأمين سر النقابة الدكتور وليد درويش والدكتور نضال حسن.
وبعد تنظيم قائمة الحضور والتدقيق، تبين ان النصاب القانوني المحدد لانعقاد الجلسة الأولى سندا للمادة 13 من قانون انشاء النقابة غير مكتمل. بناء عليه، تقرر ارجاء الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من نهار الأحد 26 /11 / 2023. ولما لم يعد ثمة أمور ومواضيع أخرى للبحث، تقرر اختتام الجلسة والتوقيع على المحضر وفقا للاصول، وتم الاتفاق على تمديد فترة تسديد الاشتراكات السنوية للمتخلفين عن الدفع حتى تاريخ 22/11/2023 وفقا للنظام الداخلي للنقابة .
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