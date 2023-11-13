نقابة الصحافة تدين استهداف الصحافيين: محاولة مكشوفة ويائسة لاسكاتهم

دانت نقابة الصحافة اللبنانية الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول بعد ظهر اليوم موكبا اعلاميا من الزميلات والزملاء والمصورين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية وقائع العدوان الاسرائيلي الهمجي على القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة وقالت النقابة في بيان صادر عنها جاء فيه : بعد سلسلة جرائمها المتواصلة ومع سبق الاصرار والترصد باستهداف عيون واقلام والسنة الحق والحقيقة التي تفضح ماهية وبربرية ما ترتكبه الة القتل والاجرام الاسرائيليين في قطاع غزة وامتدادا الى لبنان وقراه وبلداته الحدودية المتاخمة مع فلسطين يجدد المستوى العسكري الاسرائيلي مسلسل عدونيته مستهدفا هذه المرة عددا كبيرا من الاعلاميات والاعلاميين والمصورين اثناء قيامهم بواجبهم المهني مراعين كافة القواعد المهنية في تأدية عملهم .
ان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اذ يهنئ الزميلات والزملاء بسلامتهم من هذا الاعتداء الذي تعمد الاحتلال ارتكابه مع سبق الاصرار والترصد في محاولة مكشوفة ويائسة منه لاسكات وتغييب الدور المحوري الذي يضطلع به الاعلام والاعلامبون مراسلون ومصورون واصحاب رأي وقلم في فضح عدوانية اسرائيل وجرائمها في قطاع غزة ولبنان ، ان مجلس نقابة الصحافة اذ ينوه ببسالة وشجاعة وانضباطية الزميلات والزملاء من كافة الوسائل الاعلامية اللبنانية والعربية والاجنبية المنتشرين على طول خطوط ، هو بنفس الوقت يضع هذه الجريمة برسم المنظمات والنقابات والاتحادات الاقليمية والدولية التي ترعى شؤون الصحفيين والاعلاميين من اجل التحرك السريع لكبح جماح العدوانية الاسرائيلية بحق الانسان وبحق المدافعين عن الحق والحقيقة .
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