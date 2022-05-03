نقابة المستشفيات تستنكر الإعتداء على مستشفى البتول: لإنزال العقوبات بحق المعتدين

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان بيان جاء فيه: “تبلغّت نقابة المستشفيات في لبنان انه “يوم الاثنين 2 أيار الجاري، وعند حوالي الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، تعرّض قسم العناية في مستشفى البتول بعلبك – الهرمل لعملية خلع الباب وتكسير محتوى مكتب التمريض، وقد ترافق ذلك مع هجوم على الكادرالتمريضي وعنصرالأمن معاً بواسطة المقصّ من قبل المدعو أ. ن من حوش السيد علي الجنطلية، وذلك بعد وفاة طبيعية لمريض سرطان كان في العناية وهو ابن عمه.
وإذ تقبّل اهل المريض (اخوته واولاده الأمر بالتسليم لقضاء الله وقدره) حاولوا إخراجه من القسم فيما توّعد المعتدي بإحضار السلاح مجدداً والهجوم على المستشفى.
تواصلت إدارة المستشفى مع كل من عناصرالدرك والحماية، كما تم تكليف المستشارة القانونية متابعة هذا الإعتداء لدى القضاء المختص”.
أضاف البيان: “إن نقابة المستشفيات إذ تتقدم بالتعازي من أهل المريض المتوّفي تستنكر بشدّة هذا الإعتداء الخطيرعلى مستشفى البتول وطاقمه الطبي والتمريضي والإداري، وهي تناشد الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الحماية المشددة والقانونية للعاملين في المستشفيات وتنفيذ القانون رقم 276 الذي أقره مجلس النواب ووقعّه رئيس الجمهورية.
وهي إذ تدعو الى إنزال العقوبات اللازمة بحق المعتدين على الصروح الإستشفائية والعاملين فيها، نظراً للإضرارالجسيمة المعنوية والمادية التي يتسببّون بها، تعلن وقوفها الى جانب مستشفى البتول الذي يوّفر الخدمات لأهل المنطقة في هذه المرحلة الصعبة، مع دعمها الكامل لإدارته”.
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