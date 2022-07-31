نقابة الوكلاء البحريين تؤكد إستمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي

أكدت نقابة الوكلاء البحريين برئاسة مروان اليمن في لبنان استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي رغم الإنهيار الجزئي لصوامع القمح.
ووجّهت النقابة “عناية الأسرة المرفئية في مرفأ بيروت بشكل عام والوكلاء البحريين بشكل خاص الى ضرورة إرتداء الكمامات في أثناء تعاملاتهم في المرفأ وذلك طيلة الأسبوع القادم وإتباع إرشادات وزارتي الصحة والبيئة المتصلة بتبعات جزيئات الغبار الناتجة عن الإنهيار الجزئي لصوامع القمح”.
وذكرت النقابة أنها كانت من عداد من عمل ومنذ الساعات الأولى لإنفجار المرفأ المشؤوم في الرابع من آب ٢٠٢٠، وبالتالي ستكون أطقمها وأفراد مؤسساتها على رأس العمل غدا لتسيير الأعمال بما تقتضيه المصلحة الوطنية والإقتصادية للبلاد، منعا لأي تعطيل في حركة البضائع وتراكم الرسوم وصوناً لمصالح التجار والصناعيين والخطوط الملاحية وكافة العاملين في مرفأ بيروت.
واضافت النقابة: “في هذه المناسبة، نقدم صرخة ملؤها الحزن والأسى، ونؤكد على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية إنفجار المرفأ والوقوف على خاطر ومطالب وآلام أهالي الضحايا الذين فقدوا أغلى ما عندهم من الأهل والأحباب”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا