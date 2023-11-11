نقابة مكاتب تعليم قيادة السيارات توضح دور “افادة تعليم السوق”

صدر عن نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات البيان التالي:
“ان نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 تثمّن الجهود المبذولة من قِبَل فريق إعداد امتحان السوق وتتوجه بالشكر الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وسعادة مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العقيد خالد يوسف على تسريعهم استئناف امتحانات السوق الذي يطال السلامة المرورية عموماً ومعيشة العاملين في مهنة تعليم السوق خصوصاً.
وتوضح النقابة للراغبين في حجز مواعيد امتحان السوق الخصوصية التي اعلن عنها بيان الادارة انها تستدعي تقديم مستندات من ضمنها “افادة تعليم السوق” التي تشرح ما لدى المرشح لامتحان السوق من كفايات تعليم وتدريب، سواء كان للذين حصلوا على تدريب من مدرسة السوق او الذين تعلموا السوق بطريقة اخرى. وبموجب هذه الافادة يمكن للمتدرب التقدم للامتحان بشكل مستقل او عبر مدرسة السوق لكن ليس بدون الحصول على افادة تعليم السوق من مدرسة السوق.
ان تعليم السوق يعتمد على قدرة المتدرب في التعلم وقد يستغرق اكثر من ثلاثة اسابيع للتحضير للامتحان كما انه يرتبط بالمستوى المطلوب ، في امتحانات السوق والتي لم يتمّ الاعلان عنها بعد
وحيث انه لم تعلن تفاصيل منهاج تعليم السوق الذي ترتبط تفاصيله بتفاصيل افادة تعليم السوق وباقي الامور المرتبطة بالتعليم والتدريب والامتحانات، لذلك ستعتمد النقابة معايير تنشر وتبلغ عبر مدارس السوق لتوجيه التعليم والتدريب.
وتعمل النقابة حالياً على وضع اقتراح لحل موضوع المرشحين الذين لم تُستكمَل امتحاناتهم منذ اكثر من سنة كما الذين سبق وان تدربوا على السوق من اجل الوصول الى حلول عادلة ترضي الجميع”.
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