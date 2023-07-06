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نقابة موظفي الخليوي: نتجه الى التصعيد في حال عدم تطبيق حلول سريعة
محلي
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الخميس 06 تموز 2023
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اعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان أن “اجتماعاً عُقد مع كل من إدارتي ألفا وتاتش، بحضور النقابة وعدد كبير من الزملاء الموظَّفين ومدرَاء الأقسام، بحيث تمّ تأكيد عدم المساومة في الحقوق و على تحقيق المساواة التامة وفقاً لعقد العمل الجماعي” .

أضاف البيان : “تمّ التنويه بكفاءة أقسام الموارد البشريَّة في الشركتين في أدَاءِ وظيفتهم على أكمل ما يرام”.

وختم:” يهمُّنا التأكيدَ أن الإتجاه هو للتصعيد الجدي في حال عدم تطبيق حلول سريعة للقضايا العالقة”.

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