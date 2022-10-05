 نقل ملكية 450 عقارا ضمن العائلة بكبسة زر !!

المصدر: جريدة اللواء
فوجىء بعض العاملين والسماسرة العقاريين، بفتح ابواب السجل العقاري في بعبدا، حيث حضر امين السجل ورئيس المكتب المعاون والموظفون المعنيون الى مكاتبهم، بهدف اتمام عملية نقل ملكية عاجلة لــ450 عقارا يملكها زعيم معروف، وتسجيلها على اسم نجله، وهو نائب حالي.
وتساءل هؤلاء، كيف يمكن فتح المكاتب في الجسل العقاري ، بهذه السرعة، بعدما كانت مقفلة في الاشهر الماضية بوجه المواطنين، اما بسبب الاضراب او فقدان المازوت والكهرباء والقرطاسية، او لعجز الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم
أبناء ست وجارية، تحت سقف قانون واحد، ومعاملات عقارية غب الطلب.
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