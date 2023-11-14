نقولا: يا سيد ميقاتي… ماذا حل بأموالنا المنهوبة؟

رأى النائب السابق الدكتور نبيل نقولا أن “رئيس حكومة الأمر الواقع أتحفنا بأنه وضع خطة لمجابهة الأوضاع الراهنة أمنيًا واقتصاديًا”.
وقال في بيان: “يا سيد ميقاتي، هل باستطاعتك أن تقول لنا كيف يتوقف التدفق السوري غير الشرعي والمخيف، طالما أن الجيش يوقف المتسللين والقضاء يفرج عنهم بناء على تدخلات سياسية من كل صوب ويتبخرون في الأجواء اللبنانية؟ هل في استطاعتك يا سيد ميقاتي أن تعلمنا ماذا حل بأموالنا المنهوبة منكم وكيف سنحصل عليها من أجل أن نصمد في حال وقعت الحرب؟”.
وختم: “انتم القيمون على الوضع السياسي اليوم جميعكم من دون استثناء مسؤولون عما حدث وعما سيحدث وستحاكمون عاجلا ام آجلا على جرائمكم”.
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