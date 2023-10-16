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“نقوم بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس”… مولوي: سيُحاسب كل من تقاعس في عمله
محلي
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الإثنين 16 تشرين الأول 2023
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بعد انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي بدران في المنصورية، اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ان ما يجب القيام به أولاً هو إخلاء الأبنية المحيطة وثانياً العمل على حمايتها لتفادي سرقتها. واضاف مولوي انه تواصل مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع حدوث كارثة أكبر وأنه يرفض ان يعيق عمل أجهزة الإنقاذ. وقال:”سيُحاسب كل من تقاعس في عمله وسيتحمّل المسؤولية وتواصلنا مع جميع المعنيين للتأكد من عدم تصدّع المباني المجاورة”.

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