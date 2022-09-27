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نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان: تسعيرة جديدة للخبز خلال يومين￼
محلي
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الثلاثاء 27 أيلول 2022
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أكد نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف أن “هناك نقصا بالخبز في بعض الأفران ولكن لا يوجد أزمة، والطلب لدى المواطنين أكبر من الكميات المتوافرة في السوق”.

وأوضح سيف في حديث صحافي انه: “عندما رفع الدعم عن الطحين ارتفعت أسعار بعض المواد وبالتالي لجأ المواطنون إلى الخبز العربي الذي لا يزال سعره أقلّ، كما أنّ كميات الطحين التي يتمّ تسليمها انخفضت”.

وقال: “سيكون هناك إعادة نظر بتسعيرة الخبز خلال هذين اليومين بفعل انخفاض الدولار وانخفاض اسعار المحروقات”.

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