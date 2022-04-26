نقيب مستوردي السيارات المستعملة: توقف العمل في مراكز النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاعنا

عبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في بيان، عن إستيائه الشديد من “توقف العمل وبشكل قسري في مراكز النافعة في لبنان (هيئة إدارة السير والآليات والمركبات)، منذ نحو الأسبوعين مع ما يترتب عن ذلك من توقف معاملات المواطنين لا سيما في ما يتعلق بتسجيل السيارات، والسبب فقدان المستلزمات الورقية المطلوبة لإتمام المعاملات”.
وحذر من أن “استمرار توقف العمل في مراكز النافعة، هذه الدوائر الحيوية لإتمام معاملات المواطنين، سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات، حيث أن هذا الأمر أدى الى توقف عمل قطاع السيارات بشكل نهائي، فيما كان بيع لو القليل من السيارات في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة يمد أصحاب المعارض والشراكات المستوردة للسيارات ببعض الأوكسيجين يقيها من شر السقوط”.
واستغرب قزي “كيف لإدارة رسمية تجبي مليارات الليرات اسبوعيا، أن تتوقف جراء فقدان بعض المستلزمات لا سيما الورقية”، معتبرا ان “عدم معالجة هذا الموضوع في يوم أو يومين على أبعد تقدير يعد إهمالا واستخفافا بإيرادات الدولة وبالمواطنين والمؤسسات الخاصة”.
واشار الى أن “الأموال التي تجبيها في كل “نافعة” لا يسمح باستخدام أي مبالغ منها مباشرة لتلبية إحتياجاتها، فهي تحول الى وزارة المالية التي تستخدمها بالشكل الذي تراه مناسبا”.
وطالب بإلحاح “وزير المالية ووزير الداخلية بمعالجة هذه المشكلة المستهجنة في أسرع وقت ممكن”، ملوحا بـ”خطوات تصعيدية في حال التلكؤ بالقيام بما يلزم لإعادة مراكز النافعة الى العمل فورا”.
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