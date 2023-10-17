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نواب المعارضة: نرفض جرّ لبنان إلى حرب
محلي
|
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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أشار النائب أشرف ريفي باسم نواب المعارضة إلى أن لبنان يملك من خلال جيشه وقواته العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من أراضيه، مشدّدًا على أن نواب المعارضة يرفضون جرّ لبنان إلى حرب.

وقال ريفي في بيان من مجلس النواب: “الإنتظام الدستوري يبدأ بانتخاب رئيس ونقول لا للحرب ولا لجرّ لبنان نحو الدمار ولا لتحكّم أحد في قرار السلم والحرب”.

وتابع: “إنطلاقاً من حرصنا على لبنان وشعبه وانطلاقاً من استمرار رفض انتخاب رئيس نؤكّد وقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

وطالب ريفي المجتمع الدولي بوقف الجرائم وإيجاد حلّ مستدام للقضية الفلسطينيّة.

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