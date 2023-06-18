نواب سابقون ومحامون ورؤساء بلديات يؤمنون طاقة شمسية لمحكمة المنية

أوضح عدد من محامي المنية والجوار أنهم تداعوا بالاشتراك مع النائبين السابقين عثمان علم الدين وكاظم الخير ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي ورئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك، إلى “العمل على تأمين الطاقة الكهربائية لمحكمة المنية المنفردة المدنية، عبر مساهمة خاصة في تركيب منظومة طاقة شمسية كاملة لمعالجة أزمة انقطاع التيار المتكررة عنها، ولا سيما أن هذه المحكمة هي من المحاكم القلائل التي بقيت مستمرة في عملها بشكل ممتاز ومميز بالرغم من كل الظروف، وذلك كله بفضل جهود وتعاون كادرها البشري المثابر والخلوق، وعلى رأسهم القاضي المجتهد وائل عبد الله وباقي العاملين فيها”.
وأشار المحامون في بيان إلى أن “هذه المبادرة جاءت بعد أن عجزت دولتنا عن تلبية أبسط احتياجات المواطن، فتخلت عن دورها وعلة وجودها المتمثلة بتأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، ولأنه لا ثقة لنا ولا أمل بأي مسؤول أو بأي جهة رسمية يمكنها إيجاد أي حلول للمشاكل والأزمات المتراكمة فوق رؤوسنا جميعا، ومن باب التضامن والتعاضد الاجتماعي والإنساني، بادرنا إلى القيام بهذه الخطوة”.
وشكروا “جميع المساهمين في تقديم هذه المنظومة التي أعادت إنطلاق عجلة العمل والنشاط في المحكمة بعد تعثر في عملها دام أكثر من شهرين بسبب هذه الأزمة”، معتبرين أن “تضامن اللبنانين وتكاتفهم هو الحل الوحيد المتوفر لهم لمعالجة أزماتهم”.
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