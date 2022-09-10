“نواب قوى التغيير” يلتقون بدءا من الاثنين الكتل النيابية للبحث في الاستحقاق الرئاسي￼

صدر عن “تكتل نواب قوى التغيير” بيان جاء فيه: “استكمالا للمبادرة الرئاسية التي أطلقناها ككتلة نواب قوى التغيير، نبدأ يوم الاثنين المقبل الجولة الأولى من اللقاءات والتي تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح أهداف المبادرة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول إلى لبننة الإستحقاق، من خلال التحلي بالمسؤولية الوطنية والإتفاق على مسار إنقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي، وذلك من خلال الرئيس الإنقاذي القادر على الوصول إلى بعبدا، وفق المواصفات الوطنية وتطبيقا للدستور على أن نختم هذه الجولة السبت المقبل قبل الانتقال الى الجولة الثانية الاسبوع الذي يليه”.
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