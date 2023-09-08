نيمار: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

إعتبر النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال، أن “الدوري السعودي بات أكثر قوة من الدوري الفرنسي”.
وقال نيمار خلال مؤتمر صحافي مقام في بارا البرازيلية: “أؤكد لك أن كرة القدم هي نفسها، الكرة هي نفسها ويسجلون الأهداف، وبالنظر إلى الأسماء فإن الدوري السعودي بات أقوى من الدوري الفرنسي. التدريبات هناك شديدة ونتعطش أنا وزملائي للفوز هناك بشكل كبير والتتويج مع الهلال”.
وأضاف: “الجميع اعتقد أن الدوري السعودي ضعيف، والأمر نفسه حدث معي عندما انتقلت إلى الدوري الفرنسي، حينها ظن الناس الأمر نفسه لكني لم أضرب في حياتي من قبل المدافعين أكثر من هناك”.
واشار إلى أن “اللاعبين يعلمون مدى صعوبة اللعب في الدوري السعودي، وأنا متأكد أنه لن يكون أمرا سهلا الفوز بالمسابقة، لأن الفرق عززت صفوفها بلاعبين جدد، وستكون بطولة ممتعة وشيقة جدا”.
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