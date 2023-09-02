هاتف جديد ينافس “آيفون” و”سامسونغ”… اليكم مواصفاته!

تعتزم شركة “أونور” الصينية التي كانت سابقاً جزءاً من “هواوي” طرح هاتف ذكي جديد لمنافسة الهواتف التي تنتجها شركة “أبل” الأميركية و”سامسونغ” الكورية الجنوبية.
ومن المقرر أن تغزو به الأسواق العالمية بما فيها أوروبا في محاولة منها للدخول في عالم الهواتف الراقية أو مرتفعة الثمن وذات المواصفات العالية.
وكشفت شبكة (CNBC) الأميركية أنّ الهاتف الجديد سيحمل اسم (Honor Magic V2)، إذ تطمح الشركة أن ينافس “آيفون” و”سامسونغ”، على أنه سيكون في أسواق أوروبا وأماكن أخرى من العالم في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024.
فيما لن يتم طرح الهاتف الصيني الجديد في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق استهلاكي في العالم، وأهم سوق للإلكترونيات.
ويعدّ (Magic V2) هو الهاتف الذكي الثاني القابل للطي الذي تنتجه الشركة، ويمكن طي الهاتف بالكامل وفتحه.
وأطلقت الشركة الهاتف بالفعل في الصين في تموز الماضي، بسعر يبدأ من 8999 يواناً (1235 دولاراً أميركياً)، فيما يقول المراقبون إنه بدأ بداية قوية في السوق الصيني، فيما تأمل الشركة التي يقع مقرها الرئيس في “شنتشن” بتحقيق نجاح مماثل في الخارج.
لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أسعار الهاتف في الأسواق العالمية.
ويأتي الهاتف الجديد (Magic V2) مزوداً بأحدث الميزات المتوفرة في الهواتف الأخرى، حيث يحتوي على كاميرا ثلاثية العدسات، وأحدث شرائح الهواتف المحمولة، ولديه خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.
وعندما يتم فتح الهاتف، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مقاس 7.92 بوصة. ويبلغ حجم الجهاز أيضاً 9.9 ملم عند طيه، وهو ما يعني أنه أصغر من 13.4 ملم لأقرب منافسيه من هواتف “سامسونغ” القابلة للطي، كما أنه أخف من حيث الوزن.
المصدر: العربية
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