هارون: المفاوضات جارية لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى

كشف نقيب المستشفيات سليمان هارون، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن المفاوضات جارية مع وزير الصحة لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولاراً، لأن التعرفة الحالية أي 62 دولاراً غير كافية ولا تغطّي الفروقات الكبيرة المتصلة بالمستلزمات الطبية، ما يرتب خسائر كبيرة على المستشفيات.
وأشار هارون إلى أنه يلاحظ تفهّماً للموضوع من قبل الوزير والجهات الضامنة. وإذ لفت إلى أن أرقام المستلزمات واضحة ولا خلاف عليها، أمل في حلّ الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري، كي لا يتحمّل المريض أي فروقات من جيبه. كما دعا هارون صندوق الضمان الاجتماعي إلى رفع التعرفة القديمة التي لا يزال يسير بها وهي 53 دولاراً.
هارون أوضح أن كلفة غسيل الكلى تقارب 1000 دولار في الشهر، مشدداً على أن النقابة ستضغط بالوسائل المتاحة كافة لكي تقبل الجهات الضامنة بالتعرفة التي تطالب بها النقابة ولكي يتحمّل الجميع مسؤولياته، لتجنيب المريض دفع أي فروقات.
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