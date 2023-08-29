هاشم: أسرع الطرق لمعالجة مشكلاتنا هي بالتلاقي

رأى النائب قاسم هاشم، أن “العقدة الاساسية التي تحول دون مناقشة قوانين الخطة الاصلاحية هي العقلية التعطيلية التي تعشعش في اذهان البعض وليس من مبرر آخر لان المجلس النيابي قادر على التشريع في هذه الايام وفي غيرها لحظة انتهاء الجلسة الانتخابية وهذا ما يقوله الدستور”.
ورأى هاشم أن “من يحرص على انتظام عمل المؤسسسات كان عليه الاستجابة لدعوات الحوار التي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لانه المدخل الاساسي لحل ازماتنا انطلاقا من وجود رئيسا للجمهورية وما عدا ذلك تهربا من المسؤولية ورهانا على اوهام”.
واعتبر أن “اسرع الطرق لمعالجة مشكلاتنا هي في التوافق والتلاقي بين المكونات الوطنية وعدم انتظار الخارج الذي يبني على حدود مصالحه”.
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