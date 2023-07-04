هاشم: إجراءات العدو في الغجر محاولة لتكريس احتلال الأراضي اللبنانية

لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان الى ان “ما كنا قد نبهنا اليه ولفتنا النظر منذ شهرين يبدو أنه أصبح حقيقة، وقرر العدو الاسرائيلي اعادة ضم الجزء الشمالي من الغجر من خلال السياج الجديد تأكيدا على عدم انصياعه للقرارات والمواثيق الدولية مستمرا بممارساته العدوانية، ويضاف الى ذلك استقدامه لمكعبات اسمنتية الى المنطقة التي شهدت تحركا منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا مما يعتبر استفزازا جديدا ومحاولة لتكريس احتلال لاراضي لبنانية بشكل نهائي “.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا