هاشم: الانتصار ليس مستحيلا متى توافرت الارادة الوطنية

ادلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى انتصار آب:”الرابع عشر من آب علامة لبنانية فارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني حيث أكد لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه ان الانتصار ليس مستحيلا متى توافرت الارادة الوطنية المستندة الى وحدة الموقف في اللحظة المناسبة فالتحية للشهداء وللجرحى الذين سطروا بدمائهم والامهم اسطورة مجد لن تمحى وكم نحن بحاجة الى عبر ودروس الانتصار لنتجاوز ازماتنا بوحدة الموقف الوطني دون الانتظار الخارج فكما انتصرنا على همجية الاسرائيلي فإننا قادرون على مواجهة الازمات وايجاد الحلول”.
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