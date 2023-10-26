هاشم: الجيش يقوم بواجبه ولا يحتاج الى نصائح خبيثة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم ان “حديث البعض عن القرار 1701 ومطالبة لبنان بضرورة تطبيقه، يبدو ان الأمر التبس عليه، لان من لم يلتزم لحظة ولا بحرف من هذا القرار هو العدو الاسرائيلي، وهذا دأبه منذ اغتصاب فلسطين بتنصله من القرارات والمواثيق الدولية، وهو الذي لا يزال يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من اجزاء”.
واضاف: “اما وان يطالب هؤلاء بانتشار الجيش اللبناني وبأي نية كانت، للاسف لا يدركون أن الجيش اللبناني ينتشر على خط الحدود الأمامية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الى موج البحر في الناقورة، وهو الذي دفع الشهداء على حدود الجنوب وتحرك دائما للدفاع عن لبنان وسيادته وعن اللبنانيين، في كل لحظة كان العدو الصهيوني يحاول الاعتداء والاستفزاز، التزاما بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي اثبتت جدواها في كل المراحل”.
وختم: “اما اذا كانت نية البعض ان يكون الجيش الوطني حارس حدود فهذا لن يستطع احد الوصول اليه، لأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه ولا يحتاج الى نصائح خبيثة في بعض الاحيان، والمصلحة الوطنية اليوم تستدعي الابتعاد عن بعض الارتجال والتفتيش عن كل ما يحمي لبنان مع عدو لا يفهم الا لغة القوة والوحدة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا