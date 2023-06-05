هاشم: بري سيتريث بالدعوة الى جلسة ولكن ليس الى ما لا نهاية

أكد النائب قاسم هاشم أن الرئيس نبيه بري كان واضحًا منذ البداية أنه سيدعو إلى جلسة عندما تتوفر له المعطيات بأن المرشح جدي وهناك إمكانية لجلسة منتجة.
واعتبر في حديث تلفزيوني أن “التقاطع اليوم هو على منع وصول سليمان فرنجية،” مردفا: “بري سيتريث بالدعوة الى جلسة ولكن ليس الى ما لا نهاية وسيكون الموعد قريبًا ولكن الى أنّ تتوضح الصورة بشكل كامل.”
ورأى هاشم أن “المسألة بحاجة الى حوار وجها لوجه، وتواصل البطريركية مع حزب الله واستكمال الاتصالات هو عامل مساعد وفي هذا البلد ليس هناك شيء مقفل أو نهائي أو لا يمكن العودة عنه وهناك امكانية لنقاشات.”
وشدد على أن “وضع البلد يحتاج إلى معالجات سريعة وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول سريعة والإستحقاق الرئاسي يجب ألا يتأخر.”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا