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هاشم بعد زيارته وزير الزراعة: لتيسير أمور اللبنانيين وبخاصة القطاع الزراعي مع بداية الموسم
محلي
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الخميس 01 حزيران 2023
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أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح بعد زيارته وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن “ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتتخذ القرارات المطلوبة لتأمين المتطلبات الحياتية وتيسير أمور اللبنانيين وبخاصة القطاع الزراعي مع بداية الموسم”.
 
وقال :”التقينا معالي وزير الزراعة لوضعه في واقع الموسم الزراعي مع انطلاقة الموسم في منطقة مرجعيون حاصبيا وخاصة منطقة الوزاني حيث الحاجة الى تأمين اسواق لتصريف الانتاج والسعي مع الاشقاء في سوريا للتخفيف من اعباء تكاليف النقل ليستطيع المزارعين من الاستمرار في استكمال دورهم بعدما تعرضت الزراعة للكثير من الاعباء والخسائر، وكذلك طالبنا معالي الوزير بضرورة التعويض على الاضرار التي مني بها المزارعون نتيجة العواصف الطبيعية”.

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