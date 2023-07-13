هاشم: قرار البرلمان الاوروبي تدخل سافر في السيادة الوطنية

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم ان “قرار البرلمان الاوروبي بما يتعلق بالنازحين السوريين والوضع الداخلي، تدخل سافر في السيادة الوطنية لفرض واقع لا يتوافق مع الارادة الوطنية، وقد غاب عن ذهن البرلمان الاوروبي ان لبنان ليس مقاطعة او دولة اوروبية، ويا ليتهم انتبهوا ان ما يتعرض له لبنان من اعتداءات وممارسات اسرائيلية، وبخاصة اعادة تكريس الواقع الاحتلالي للجزء اللبناني من الغجر، هو نتيجة تنصل العدو الاسرائيلي من القرارات والمواثيق الدولية، وهو ما كان ليستمر بهذه الوقاحة ولولا غض الطرف والدعم، الذي يستند اليه الكيان الصهيوني من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاميركي والاوروبي”.
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