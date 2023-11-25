هاشم: كم نحتاج ان تحذو الانظمة العربية والاسلامية حذو بلجيكا واسبانيا

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، ان “المواقف المتطورة لرئيسي حكومتي اسبانيا وبلجيكا ومن رفح، تأكيد التحول الذي فرضه الرأي العام في اوروبا والعالم ما سيكون لمثل هذه المواقف من اثر وتأثير على مسار قضية فلسطين، وما اصاب الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان صهيوني لم يرحم الاطفال والنساء، فكانت الدماء والاشلاء في ساحات غزة اقوى من آلة القتل والاجرام الاسرائيلية، ولهذا ستؤسس المواقف الاخيرة لمرحلة جديدة”.
وتابع: “كم نحتاج ان تحذو الانظمة العربية والاسلامية حذو بلجيكا واسبانيا والتي تنتصر للحق والعدالة والذي لن يصل العالم بهما الى الامن والسلام الدوليين الا لاعادة الحق الفلسطيني واقامة دولته على ارضه”.
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