هاشم: لإيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “ضرورة ايلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن اغلبية اللبنانيين اكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة ام متروكين لقدرهم، من الدخول الى المستشفيات الحكومية او الخاصة او حتى الحصول على الدواء، عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب وحالة الفوضى التي تعم كل القطاعات، وهذا ما يستحق التوقف عنده كأولوية”.
وقال بعد جولة في منطقة قرى العرقوب: “لأن الواقع الاجتماعي يزداد تأزما والظروف التي تحيط بوطننا ما زالت في دائرة المراوحة مع رهان البعض على الادوار والاشارات الخارجية، مع ما وصلت إليه امور لبنان واللبنانيين، كل ذلك يستدعي الاسراع بالتفتيش عن مدخل للانقاذ، والمطلوب من القوى السياسية التنبه الى خطورة المماطلة وادارة الظهر الى معاناة الناس وانينهم، واتخاذ المواقف الوطنية المسؤولة والتداعي الى التلاقي والنقاش الهادئ والموضوعي، ليكون المدخل الاساسي وجود رئيس للجمهورية يحظى بدعم الجميع”.
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