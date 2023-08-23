هاشم: لا مبرر لعدم مشاركة وزير الخارجية في جلسة مجلس الامن

اعتبر النائب قاسم هاشم الا مبرر لعدم مشاركة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في جلسة مجلس الامن التي ستبحث قرار التجديد لليونيفيل، مشدداً على أهمية متابعة الموضوع بدقة في نيويورك، محذراً من نية العدو الإسرائيلي في تسويق أفكار جديدة لعمل قوات الطوارئ الأساسي.
وردا على سؤال حول مصير زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أكد هاشم في حديث اذاعي ان لكل من الافرقاء ملاحظات على الرسالة الفرنسية الأخيرة التي وجهت الى عدد من النواب، داعياً الجميع لتجاوز بعض الشكليات للوصول الى جوهر مبادرة موفد الاليزيه خاصة وأننا في وضع غير طبيعي.
واستبعد هاشم أي خروقات قريبة في الملف الرئاسي لعدم تجاوب الفريق الاخر مع طرح لودريان، بانتظار ما ستؤول اليه ردود النواب على الأسئلة الفرنسية.
وعن المساعي الداخلية، أكد هاشم ان الحوار الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ مستمر في إطار إمكانية التفاهم، وقال نحن مع طرح ومناقشة اللامركزية الإدارية.
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