هاشم: لبنان يعوّل على دور الدول الصديقة داخل مجلس الأمن

أكد النائب قاسم هاشم أن الاتصالات مكثّفة بين دول مجلس الأمن لتمرير قرار التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بالصيغة المعدّلة بما يؤمّن قواعد الاستقرار كافة، مشيرا الى ان ما هو مطروح اليوم العودة الى أساس القرار 1701.
وإذ لفت في حديث اذاعي، الى ان لبنان يعوّل على دور الدول الصديقة للبنان داخل مجلس الأمن، قال انه لا يمكن التنبؤ بالارتدادات السلبية لعدم التجديد للقوات الدولية مؤكدا ان لبنان متمسّك بتمديد ولاية قوات اليونيفيل لكن هناك في المجتمع الدولي من يحاول إقحام لبنان في إشكاليات معينة وقال إن دفع الأمور الى عدم التجديد لليونيفيل يعني أن هناك أمراً ما يدبّر ليس فقط للبنان بل للمنطقة بأكملها.
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