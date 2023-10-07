هاشم: لغة القوة والمقاومة وحدها تضع حدا للهمجية الصهيونية

حيا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم المقاومة الفلسطينية على “ما تقوم به اليوم من مواجهات مع العدو الاسرائيلي بعد ما تعرض له الشعب الفلسطيني من همجية وعدوانية، حيث اثبتت الايام ان لغة القوة والمقاومة وحدها تضع حدا للهمجية الصهيونية، ومن حق الشعب الفلسطيني ان يبادر في اي لحظة للدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، وليفهم الاسرائيلي والعالم ان الاستقرار والأمن الدوليين اساسهما اقامة الدولة الفلسطنية وعودة الشعب الفلسطيني الى ارضه وتحرير الاراضي العربية المحتلة في لبنان والجولان”.
وقال: “ان نكون امام تشرين جديد بعد تشرين ١٩٧٣ ليس صدفة، انما تأكيد واصرار على استعادة الحق العربي في ارضه، وما يجري على ارض فلسطين يجب ان يكون البداية ليتحرك الشعب العربي لمشاركة الفلسطينيين، لان هذه المواجهات هي من اجل العزة والكرامة العربية بعد تخاذل البعض واذعانهم لاغراءات الغرب وتهديداته وتهويلاته خدمة للكيان الصهيوني ودائما على حساب العرب وقضاياهم، واليوم كانت ردة غضب الشعب الفلسطيني انتفاضة الكرامة والحق”.
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